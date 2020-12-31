Пять новогодних историй от врачей бишкекской скорой помощи

Иногда новогодняя ночь приносит не только радость и веселье. И кому, как не врачам скорой помощи знать обратную сторону долгожданного праздника.
24.kg собрало истории пяти врачей-реаниматологов Центра экстренной медицины Бишкека, которым не раз приходилось испытывать на себе все прелести дежурства в любимый всеми праздник и слушать бой курантов под вой сирен.
Дед Мороз и Снегурочка в карете скорой помощи
Главный врач бишкекского Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов начинал карьеру в далеком 1981 году студентом медфака, совмещал учебу с работой.
«Первые два года я работал санитаром психиатрической бригады скорой помощи. После перевелся фельдшером в кардиологическую бригаду. В то время студентов на скорой было мало. В частности, в кардиологической бригаде всего лишь двое.
Существовало неписанное правило — молодые обязаны дежурить на Новый год. Это не обсуждали. Да и нам было очень интересно.
Все студенческие годы я дежурил в праздники. Уже позже, став врачом, по привычке 31 декабря выходил на работу», — вспоминает Искендер Шаяхметов.
По его словам, смена в канун Нового года всегда дается легче, чем дежурства последующих трех дней. Причина проста.
«В ожидании праздника у людей, как правило, хорошее настроение, а после застолий проявляются последствия от злоупотребления алкоголем, переедания жирного и острого и прочих излишеств. На фоне этого обостряются хронические болячки, вызовов становится в разы больше», — говорит главврач скорой.
На Бишкекской станции скорой помощи немало добрых традиций. Например, встречать главный в году праздник по-семейному. Накрывается общий стол, сотрудники приносят из дома салаты и закуски.
«Раньше, когда машин на станции было с лихвой, была еще одна интересная традиция.
Мы наряжали двух врачей в Деда Мороза и Снегурочку. Ночью 31 декабря они развозили детям сотрудников подарки и поздравляли с праздником.
Это было настолько большой радостью для детей, что многие из них, повзрослев, спустя годы, до сих пор вспоминают такие визиты», — заключает Шаяхметов.
В больницу под залпы фейерверков
Заместитель главврача станции Оксана Суглобова пришла на службу медсестрой реанимационной бригады. Ее первое новогоднее дежурство было в 1993 году. Как и многие будущие врачи, она совмещала учебу с работой.
«Пока я училась в университете, все восемь лет дежурила по праздникам, в том числе и на Новый год. Всякое бывало, но уверенно могу сказать — смены 1, 2 и 3 января, действительно, самые тяжелые. Тогда и начинается самое веселье», — с улыбкой говорит Оксана Викторовна.
Самой запоминающейся для нее стала далеко не первая смена. В 2000 году Оксана Викторовна была врачом реанимационной бригады. Начало дежурства выдалось спокойным.
«В 23.45, только мы на станции собрались сесть за стол, поступил вызов. Повод — аллергия. Задыхается девушка. Приезжаем по адресу. Стол накрыт.
Молодая девушка в вечернем платье, с прической, макияжем. А глаза, как щелочки, уши, как у чебурашки. Нереальный отек и низкое давление — развился сильный анафилактический шок.
Выяснилось, что у нее аллергия на пряные травы. Она об этом знала и год держала диету. И тут не выдержала, решила съесть с праздничного стола кусочек маринованного огурца. Ну очень ей хотелось!» — вспоминает замглавврача.
Оказав всю необходимую помощь, бригада реаниматологов начала было собирать пациентку в путь — ее нужно было госпитализировать.
«Отец ее, встав на пороге, сказал: «Ни в какую больницу вы не поедете, пока я вам фейерверк не устрою в честь праздника и спасения дочери!» Вот так под залпы фейерверка в полночь мы и поехали в больницу... Все дежурства разные. Было такое, что за ночь случалось восемь аварий. Ездили только по ним. Бывало, до утра недошедших гостей с бутылками шампанского на улицах подбирали, да развозили куда надо», — говорит Оксана Викторовна.
Оливье, кровь нож и водка
В 2009 году нынешний заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Егор Борисов был студентом и по совместительству фельдшером. Первое новогоднее дежурство запомнил на всю жизнь. Оно оказалось одним из самых сложных за всю его врачебную практику.
«К нам поступило около 15-18 вызовов и подавляющее большинство — ножевые ранения. Я тогда, помню, очень удивился тому, как люди празднуют Новый год.
Практически везде, куда бы мы не приехали, одна и та же картина — оливье, кровь, нож и водка. Нельзя было встретить ни одного трезвого пациента.
В ту ночь мы изрядно вымотались. Пользуясь случаем, хочется напомнить людям — контролируйте себя, количество выпитого и эмоции. Новый год — это светлый семейный праздник, не превращайте его в треш и угар!» — говорит Егор Борисов.
Не меньшим удивлением, по его словам, для него стало и то, что некоторые люди и вовсе не отмечают Новый год. Они даже не религиозных взглядов. Просто считают, что это не праздник, а очередная смена дат в календаре.
«Для меня в одну из праздничных смен это тоже стало открытием. Приезжаешь на вызов, а там нет даже намека на торжество.
В целом смены бывают разные. Порой и очень веселые. Особенно у той бригады, что каждый Новый год дежурит на площади Ала-Тоо и встречает его с бишкекчанами. Там прям разгул веселья.
«Очень часто для людей под градусом появление скорой — это праздник в празднике — двойное событие. Все хотят тебя поздравить, чем-то угостить», — заключил Егор Борисов.
Рожденье года и врача рожденье
Для молодого реаниматолога Мамыркана Урманбетова дежурство на 31 декабря событие особое. 1 января у него день рождения. Поэтому отработавший два года на станции медик, нисколько не отлынивает от смен, зная, что спустя сутки будет свободен для семейного торжества.
«На скорой я с 2018-го. Пришел сюда уже врачом. В 2019 году мне впервые выпало дежурство в новогоднюю ночь.
Не скажу, что это была какая-то особенная смена. Она запомнилась тем, что всюду нас угощали и приглашали за стол.
Конечно, от застолья мы отказывались. Оказав помощь, ехали на следующие вызовы», — говорит врач.
Бой курантов в тот раз бригада встретила на станции скорой помощи, успев вернуться с вызова в 23.57. Больше всего Мамыркану запомнилась дорога от пациента.
«Вызов был недалеко от станции, на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Советской. Ничего серьезного. Семейная ссора. Женщина поругалась с мужем, закатила истерику и демонстративно упала в обморок. В кино и книгах это называют «сделалась как без чувств».
Приехали, осмотрели, обоих успокоили, оказали помощь. Поехали обратно. Дорога в три-пять минут показалась нам вечностью.
На улицах было так много лихачей! Мы уже думали, что целыми не вернемся. Два раза в нас чуть не врезались. Хорошо, что все обошлось», — вспоминает реаниматолог.
Главное – беречь себя
За четыре года работы врачом на станции скорой помощи Вероника Авезова дважды дежурила в новогоднюю ночь. Всегда напрашивалась сама. Говорит, что было интересно узнать, каково это.
«В первый раз ближе к полуночи нам поступил вызов — мужчина с травмой головы и большой кровопотерей. Приехали, стабилизировали, доставили в больницу и к 23.55 успели вернуться за новогодний стол к коллегам.
Во второе дежурство опять-таки ближе к полночи поступил вызов на автоаварию. И был фееричный момент, когда мы под салют с мигалками приехали на место происшествия. К счастью, тяжелых пострадавших не было.
Выяснилось, что мужчина спешил домой к семейному застолью. Поторопился, не справился с управлением машины... и встретил Новый год с нами. Не спешите! Берегите себя!» — говорит Вероника Авезова.
Коллектив Центра экстренной медицины Бишкека поздравляет читателей 24.kg гостей и жителей столицы с наступающим 2021 годом. Желает всем добра, крепкого здоровья и скорейшего избавления Кыргызстана от коронавируса.