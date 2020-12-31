Пять новогодних историй от врачей бишкекской скорой помощи

Иногда новогодняя ночь приносит не только радость и веселье. И кому, как не врачам скорой помощи знать обратную сторону долгожданного праздника.

24.kg собрало истории пяти врачей-реаниматологов Центра экстренной медицины Бишкека, которым не раз приходилось испытывать на себе все прелести дежурства в любимый всеми праздник и слушать бой курантов под вой сирен.

Дед Мороз и Снегурочка в карете скорой помощи

Главный врач бишкекского Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов начинал карьеру в далеком 1981 году студентом медфака, совмещал учебу с работой.

Фото 24.kg. Главврач ЦЭМ Бишкека Искендер Шаяхметов

«Первые два года я работал санитаром психиатрической бригады скорой помощи. После перевелся фельдшером в кардиологическую бригаду. В то время студентов на скорой было мало. В частности, в кардиологической бригаде всего лишь двое.

Существовало неписанное правило — молодые обязаны дежурить на Новый год. Это не обсуждали. Да и нам было очень интересно.

Все студенческие годы я дежурил в праздники. Уже позже, став врачом, по привычке 31 декабря выходил на работу», — вспоминает Искендер Шаяхметов.

По его словам, смена в канун Нового года всегда дается легче, чем дежурства последующих трех дней. Причина проста.

«В ожидании праздника у людей, как правило, хорошее настроение, а после застолий проявляются последствия от злоупотребления алкоголем, переедания жирного и острого и прочих излишеств. На фоне этого обостряются хронические болячки, вызовов становится в разы больше», — говорит главврач скорой.

На Бишкекской станции скорой помощи немало добрых традиций. Например, встречать главный в году праздник по-семейному. Накрывается общий стол, сотрудники приносят из дома салаты и закуски.

«Раньше, когда машин на станции было с лихвой, была еще одна интересная традиция.

Мы наряжали двух врачей в Деда Мороза и Снегурочку. Ночью 31 декабря они развозили детям сотрудников подарки и поздравляли с праздником.

Это было настолько большой радостью для детей, что многие из них, повзрослев, спустя годы, до сих пор вспоминают такие визиты», — заключает Шаяхметов.

В больницу под залпы фейерверков

Заместитель главврача станции Оксана Суглобова пришла на службу медсестрой реанимационной бригады. Ее первое новогоднее дежурство было в 1993 году. Как и многие будущие врачи, она совмещала учебу с работой.

Фото 24.kg. Замглавврача ЦЭМ Бишкека Оксана Суглобова

«Пока я училась в университете, все восемь лет дежурила по праздникам, в том числе и на Новый год. Всякое бывало, но уверенно могу сказать — смены 1, 2 и 3 января, действительно, самые тяжелые. Тогда и начинается самое веселье», — с улыбкой говорит Оксана Викторовна.

Самой запоминающейся для нее стала далеко не первая смена. В 2000 году Оксана Викторовна была врачом реанимационной бригады. Начало дежурства выдалось спокойным.

«В 23.45, только мы на станции собрались сесть за стол, поступил вызов. Повод — аллергия. Задыхается девушка. Приезжаем по адресу. Стол накрыт.

Молодая девушка в вечернем платье, с прической, макияжем. А глаза, как щелочки, уши, как у чебурашки. Нереальный отек и низкое давление — развился сильный анафилактический шок.

Выяснилось, что у нее аллергия на пряные травы. Она об этом знала и год держала диету. И тут не выдержала, решила съесть с праздничного стола кусочек маринованного огурца. Ну очень ей хотелось!» — вспоминает замглавврача.

Оказав всю необходимую помощь, бригада реаниматологов начала было собирать пациентку в путь — ее нужно было госпитализировать.

«Отец ее, встав на пороге, сказал: «Ни в какую больницу вы не поедете, пока я вам фейерверк не устрою в честь праздника и спасения дочери!» Вот так под залпы фейерверка в полночь мы и поехали в больницу... Все дежурства разные. Было такое, что за ночь случалось восемь аварий. Ездили только по ним. Бывало, до утра недошедших гостей с бутылками шампанского на улицах подбирали, да развозили куда надо», — говорит Оксана Викторовна.

Оливье, кровь нож и водка

В 2009 году нынешний заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Егор Борисов был студентом и по совместительству фельдшером. Первое новогоднее дежурство запомнил на всю жизнь. Оно оказалось одним из самых сложных за всю его врачебную практику.

Фото 24.kg. Заведующий отделением реанимации ЦЭМ Бишкека Егор Борисов

«К нам поступило около 15-18 вызовов и подавляющее большинство — ножевые ранения. Я тогда, помню, очень удивился тому, как люди празднуют Новый год.

Практически везде, куда бы мы не приехали, одна и та же картина — оливье, кровь, нож и водка. Нельзя было встретить ни одного трезвого пациента.

В ту ночь мы изрядно вымотались. Пользуясь случаем, хочется напомнить людям — контролируйте себя, количество выпитого и эмоции. Новый год — это светлый семейный праздник, не превращайте его в треш и угар!» — говорит Егор Борисов.

Не меньшим удивлением, по его словам, для него стало и то, что некоторые люди и вовсе не отмечают Новый год. Они даже не религиозных взглядов. Просто считают, что это не праздник, а очередная смена дат в календаре.

«Для меня в одну из праздничных смен это тоже стало открытием. Приезжаешь на вызов, а там нет даже намека на торжество.

В целом смены бывают разные. Порой и очень веселые. Особенно у той бригады, что каждый Новый год дежурит на площади Ала-Тоо и встречает его с бишкекчанами. Там прям разгул веселья.

«Очень часто для людей под градусом появление скорой — это праздник в празднике — двойное событие. Все хотят тебя поздравить, чем-то угостить», — заключил Егор Борисов.

Рожденье года и врача рожденье

Для молодого реаниматолога Мамыркана Урманбетова дежурство на 31 декабря событие особое. 1 января у него день рождения. Поэтому отработавший два года на станции медик, нисколько не отлынивает от смен, зная, что спустя сутки будет свободен для семейного торжества.

Фото 24.kg. Врач-реаниматолог ЦЭМ Бишкека Мамыркан Урманбетов

«На скорой я с 2018-го. Пришел сюда уже врачом. В 2019 году мне впервые выпало дежурство в новогоднюю ночь.

Не скажу, что это была какая-то особенная смена. Она запомнилась тем, что всюду нас угощали и приглашали за стол.

Конечно, от застолья мы отказывались. Оказав помощь, ехали на следующие вызовы», — говорит врач.

Бой курантов в тот раз бригада встретила на станции скорой помощи, успев вернуться с вызова в 23.57. Больше всего Мамыркану запомнилась дорога от пациента.

«Вызов был недалеко от станции, на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Советской. Ничего серьезного. Семейная ссора. Женщина поругалась с мужем, закатила истерику и демонстративно упала в обморок. В кино и книгах это называют «сделалась как без чувств».

Приехали, осмотрели, обоих успокоили, оказали помощь. Поехали обратно. Дорога в три-пять минут показалась нам вечностью.

На улицах было так много лихачей! Мы уже думали, что целыми не вернемся. Два раза в нас чуть не врезались. Хорошо, что все обошлось», — вспоминает реаниматолог.

Главное – беречь себя

За четыре года работы врачом на станции скорой помощи Вероника Авезова дважды дежурила в новогоднюю ночь. Всегда напрашивалась сама. Говорит, что было интересно узнать, каково это.

Фото 24.kg. Врач-реаниматолог ЦЭМ Бишкека Вероника Авезова

«В первый раз ближе к полуночи нам поступил вызов — мужчина с травмой головы и большой кровопотерей. Приехали, стабилизировали, доставили в больницу и к 23.55 успели вернуться за новогодний стол к коллегам.

Во второе дежурство опять-таки ближе к полночи поступил вызов на автоаварию. И был фееричный момент, когда мы под салют с мигалками приехали на место происшествия. К счастью, тяжелых пострадавших не было.

Выяснилось, что мужчина спешил домой к семейному застолью. Поторопился, не справился с управлением машины... и встретил Новый год с нами. Не спешите! Берегите себя!» — говорит Вероника Авезова.

Коллектив Центра экстренной медицины Бишкека поздравляет читателей 24.kg гостей и жителей столицы с наступающим 2021 годом. Желает всем добра, крепкого здоровья и скорейшего избавления Кыргызстана от коронавируса.