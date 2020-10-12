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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Бишкекская станция скорой помощи продолжает работать в усиленном режиме

За минувшие сутки в бишкекский Центр экстренной медицины поступило 435 обращений. Об этом 24.kg рассказал заведующий отделением реанимации центра Егор Борисов. Врачи, по его словам, продолжают работать в усиленном режиме.

«Вызовы от граждан поступают к нам стандартные, не связанные с последними событиями. Снижения или увеличения числа обращений мы не наблюдаем. Скорая помощь по-прежнему работает в усиленном режиме, так как в городе действует режим ЧП. На смену в среднем заступает до 35 бригад. Еще порядка пяти машин находятся в резерве», — рассказал Борисов.

Он также отметил, что Центр экстренной медицины готов к приему больных коронавирусной инфекцией. Запасы индивидуальных средств защиты, медикаментов и кислорода имеются в нужном для этого количестве. Проблем с госпитализацией на сегодняшний день нет. Алгоритм приема пациентов отработан. Резкого числа обращений в скорую помощь граждан с подозрением на COVID-19 в Бишкеке, по словам Борисова, не замечено.

Напомним, накануне парламент утвердил в должности премьер-министра экс-депутата Садыра Жапарова. В столице из-за напряженной обстановки с 10 октября введен комендантский час и действует режим чрезвычайного положения. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168825/
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