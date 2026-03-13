14:17
Общество

В Бишкеке прозвучит органная музыка «От барокко до модерна»

9 и 10 апреля 2026 года в 18.00 в малом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт органной музыки под названием «От барокко до модерна». Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.

По ее данным, на этом концерте Мирлан Касымалиев впервые представит свое искусство в Кыргызстане. В программе прозвучат произведения великих композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах, Георг Бем, Феликс Мендельсон, Арво Пярт, а также сочинения кыргызских композиторов, объединяющие национальную и мировую музыкальную традицию.

Министерство культуры, информации и молодежной политики КР приглашает всех любителей музыки посетить этот уникальный органный вечер.
