13:15
Общество

В Иссык-Кульской области увеличивается численность фазанов

В Иссык-Кульской области реализуемые меры по охране дикой природы дают положительные результаты, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По его данным, в последние годы отмечается рост числа животных и птиц, в том числе постепенно восстанавливается популяция фазана, численность которого ранее значительно сократилась.

«Зимний период является самым сложным для фазанов. В условиях сокращения естественной кормовой базы птицы нуждаются в дополнительной заботе. В связи с этим Ак-Суйский районный отдело Иссык-Кульского регионального управления министерства организовал работы по подкормке фазанов в местах их обитания. Данную инициативу также поддерживает местное общество охотников», — говорится в сообщении.

Кроме того, усилены меры по борьбе с незаконной охотой, ужесточена ответственность за нанесение ущерба дикой природе. По словам специалистов, в настоящее время основной угрозой для фазанов являются хищники. В данном направлении также проводятся соответствующие мероприятия.

По итогам осеннего учета птиц на территории Ак-Суйского района зафиксировано около 1,2 тысячи фазанов, что является хорошим показателем по сравнению с предыдущими годами. Мероприятия по охране дикой природы и птиц будут продолжены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358131/
