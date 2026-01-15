08:55
Общество

Онлайн-замена водительских удостоверений через «Түндүк» временно недоступна

Подача заявки на замену водительских удостоверений через государственный портал электронных услуг (мобильное приложение «Түндүк») временно недоступна в связи с техническими работами.

Напомним, с прошлого года кыргызстанцы могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн.

С 15 января 2026-го в стране запустили акцию по бесплатному обмену старых бессрочных водительских удостоверений на документы нового образца.

Управделами президента Каныбек Туманбаев накануне заявил, что для этого больше не потребуется медицинская справка формы 083. По его словам, с 15 января требование о предоставлении справки исключат в системе «Түндүк». Возможно, технические работы связаны именно с этим.

Ранее сообщалось, что срок изготовления водительского удостоверения составляет от одного до двух рабочих дней со дня подачи заявления. Заявитель имеет возможность отслеживать статус рассмотрения заявления через «личный кабинет» в мобильном приложении «Түндүк».
