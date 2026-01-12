11:56
Общество

Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост

В 2026 году священный месяц Рамазан (Орозо айы), по предварительным данным, начнется 18 февраля. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Кадыр түн (Ляйлятуль-кадр) ожидается в ночь с 16 на 17 марта. Традиционно она приходится на 27-ю ночь Рамазана.

Орозо айт, завершающий месяц поста, предварительно будет отмечаться 20 марта. В этот день мусульмане совершают праздничный Айт-намаз.

Отмечается, что начало и окончание Рамазана определяются по лунному календарю и устанавливаются после наблюдения за новолунием. Все даты являются предварительными и будут официально подтверждены муфтиятом.
