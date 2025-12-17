В Бишкеке скончался художник Чингиз Айдаров

В Бишкеке в возрасте 41 года скончался мультидисциплинарный художник, один из наиболее ярких представителей современного искусства Кыргызстана Чингиз Айдаров. Об этом на его странице в соцсетях сообщили близкие.

По их словам, похороны состоятся сегодня.

В 2022 году у Чингиза Айдарова случился обширный инсульт головного мозга.

Чингиз Айдаров создавал живопись, графику, коллаж. В Москве начал заниматься перформансами-акциями, создал практику «Набег» — художественные интервенции в пространстве на физическом и ментальном уровнях. В рамках практики создавал живопись, объекты, фотографию и акции. Был резидентом московских мастерских музея «Гараж» (2019).