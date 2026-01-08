Бишкек снова в тройке городов мира с самым загрязненным воздухом

Бишкек вновь оказался в тройке самых загрязненных крупных городов мира по текущему индексу качества воздуха (AQI). Об этом свидетельствуют данные международного мониторинга качества воздуха.

Согласно мониторингу, столица Кыргызстана находится на третьем месте с показателем AQI 281, что соответствует категории «очень вредно для здоровья».

Сегодня антирейтинг возглавляет Лахор (Пакистан) с показателем AQI 398 (опасно для жизни). На втором месте Каир (Египет) — AQI 384.

Специалисты отмечают, что столь высокий уровень загрязнения воздуха может представлять серьезную угрозу для здоровья населения, особенно для детей, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Жителям города рекомендуют по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе, использовать защитные маски.