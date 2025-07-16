20:59
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Вандалам, срубившим «дерево Робин Гуда» в Англии, дали четыре года тюрьмы

Вандалам, срубившим «дерево Робин Гуда» в Англии, дали четыре года тюрьмы. Об этом сообщает DW.

Платан в британском Нортумберленде прославился после появления в фильме 1991 года «Робин Гуд: Принц воров». Дерево простояло около 150 лет пока в сентябре 2023 года 39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Каррутерс не решили его срубить и заснять это на видео. Оба были пьяны. Прокуроры назвали поступок дуэта «идиотской затеей». Адвокат Каррутерса использовал выражение «пьяная глупость».

Судья Кристина Ламберт заявила, что действия мужчин требовали «высокой степени планирования и подготовки». В итоге Грэм и Каррутерс признаны виновными по двум пунктам обвинения: в преступном нанесении ущерба платану (на сумму около 713 тысяч 823 евро) и Адрианову валу, где росло дерево. Каждый из них приговорен к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения.

В 2016 году платан Сикамор-Гэп получил титул «Дерево года» от Woodland Trust. Дерево было главной достопримечательностью северо-восточной Англии, которую посещали миллионы туристов. В августе 2024-го сообщалось, что у основания спиленного платана появились некоторые признаки жизни, что вселило надежду на его выживание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336476/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин вводит временный запрет на экспорт древесины за пределы ЕАЭС
В селе Заречном BMW врезался в дерево. Водитель сгорел заживо
В Бишкеке возле РУВД упавшие дерево и столб перекрыли дорогу
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
Выезд на&nbsp;природу. Медики рассказали, что должно быть в&nbsp;походной аптечке Выезд на природу. Медики рассказали, что должно быть в походной аптечке
Бизнес
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; весь контент в&nbsp;одном доступе «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
16 июля, среда
20:48
Вандалам, срубившим «дерево Робин Гуда» в Англии, дали четыре года тюрьмы Вандалам, срубившим «дерево Робин Гуда» в Англии, дали...
20:27
Кыргызстанец осужден за госизмену. Он был агентом спецслужб другой страны
20:21
Армения подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества
20:06
Кыргызстан и США договорились развивать межпарламентское сотрудничество
20:02
Утвержден порядок формирования кадрового резерва замглавы по цифровому развитию