Вандалам, срубившим «дерево Робин Гуда» в Англии, дали четыре года тюрьмы. Об этом сообщает DW.

Платан в британском Нортумберленде прославился после появления в фильме 1991 года «Робин Гуд: Принц воров». Дерево простояло около 150 лет пока в сентябре 2023 года 39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Каррутерс не решили его срубить и заснять это на видео. Оба были пьяны. Прокуроры назвали поступок дуэта «идиотской затеей». Адвокат Каррутерса использовал выражение «пьяная глупость».

Судья Кристина Ламберт заявила, что действия мужчин требовали «высокой степени планирования и подготовки». В итоге Грэм и Каррутерс признаны виновными по двум пунктам обвинения: в преступном нанесении ущерба платану (на сумму около 713 тысяч 823 евро) и Адрианову валу, где росло дерево. Каждый из них приговорен к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения.

В 2016 году платан Сикамор-Гэп получил титул «Дерево года» от Woodland Trust. Дерево было главной достопримечательностью северо-восточной Англии, которую посещали миллионы туристов. В августе 2024-го сообщалось, что у основания спиленного платана появились некоторые признаки жизни, что вселило надежду на его выживание.