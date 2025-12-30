Ради вывески кафе в Бишкеке спилили полувековой тополь

В Бишкеке возле кафе Lale Doner на пересечении улиц Ахунбаева и Шукурова без разрешительных документов спилили тополь. Об этом 24.kg сообщили жители близлежащих домов.

По словам горожан, дерево было здоровым и росло на этом месте больше полувека. Жители утверждают, что при осмотре пня видно, что тополь не был прогнившим и находился в хорошем состоянии.

«Как можно уничтожать живые зеленые деревья? В городе и так нечем дышать, а летом нет тени. Когда мы переехали сюда 35 лет назад, этот белый серебристый тополь уже был большим», — возмущаются жители.

Бишкекчане предполагают, что дерево могли спилить ради лучшей видимости вывески кафе с проезжей части. Они также заявляют, что у людей, занимавшихся вырубкой, не было разрешения от Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Горожане намерены обратиться с жалобами в соответствующие органы и требуют провести проверку по факту незаконной вырубки дерева.

