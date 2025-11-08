Более 500 деревьев высадили в Бишкеке

В Бишкеке высадили более 500 деревьев в рамках осенней кампании по озеленению. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что мэр Айбек Джунушалиев вместе с заместителями принял участие в экологической акции по озеленению столицы.

Березы, туи, клены и дубы посадили на территории средней общеобразовательной школы № 102 и вдоль улицы Байтика Баатыра — на участке от улицы Ахунбаева до Джантошева с западной стороны.

После градоначальник вместе с участниками акции символически завязал ленточки на деревьях, отметив важность бережного отношения к зеленым насаждениям.

Он подчеркнул, что озеленение столицы — это не разовая акция, а системная работа, требующая постоянного внимания. И поручил ответственным службам обеспечить регулярный полив и уход за посаженными деревьями.

«Посадить дерево — это начало большого дела. Главное — сохранить его, ухаживать и защищать. Только так мы сделаем Бишкек по-настоящему зеленым и уютным городом», — сказал Айбек Джунушалиев.

В муниципалитете отметили, что этой осенью в столице уже высадили более 6 тысяч 500 деревьев. Работы по озеленению продолжаются, и к концу года общее количество посадок превысит 15 тысяч. Весной 2025-го высажено 7 тысяч 824 дерева.