Общество

Обеспечение общественного порядка в новогодние дни обсудили в мэрии Бишкека

Обеспечение общественного порядка и безопасности в новогодние дни обсудили в мэрии Бишкека. По данным пресс-службы, состоялось заседание координационной комиссии по профилактике правонарушений.

Уточняется, что рассмотрены вопросы готовности городских служб и правоохранительных органов к обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения новогодних праздничных мероприятий.

Особое внимание уделено мерам по предупреждению правонарушений и обеспечению общественной безопасности в местах массового скопления людей, а также профилактике правонарушений, в том числе в отношении женщин и несовершеннолетних.

Дано поручение усилить межведомственное взаимодействие.
