С каждым годом условия госипотеки в Кыргызстане упрощают — ГИК

С каждым годом условия государственной жилищной программы в Кыргызстане упрощают. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления по работе с населением ОАО «Госипотечная компания» Гулзат Тотубаева.

По ее словам, ГИК всегда ищет пути альтернативного жилищного финансирования, работает с международными донорами.

«На момент создания Государственной ипотечной компании в 2016 году кредиты на жилье стоили до 14 процентов годовых, тогда желающих приобрести жилье через ГИК было очень мало. Процентные ставки были высокими. Нужно учесть и то, что банки жестко проверяли платежеспособность граждан. Было много отказов. Сейчас мы сами строим жилье и выдаем его без участия банков-партнеров. Платежеспособность должна быть равной или больше ежемесячного арендного платежа. До этого момента с нашей стороны отказов именно по поводу недостаточной платежеспособности клиента не было. Если человек вообще не работает, в этом случае, конечно, отказываем. Но мы учитываем дополнительный доход, доход супругов, все суммируем и стараемся выдать жилье. Сейчас выдаем жилье без первоначального взноса на 25 лет под 4 либо 8 процентов годовых», — пояснила Гулзат Тотубаева.

Она добавила, что раньше по доступной ипотеке (для работников частного сектора) предусматривался первоначальный взнос в размере 20 процентов от стоимости жилья. «Его также убрали. То есть с каждым годом условия только упрощаются. Таких доступных условий, как у нас, по-моему, ни у кого нет», — считает начальник управления по работе с населением ГИК.

Всего по республике строят около 80 тысяч ипотечных квартир.
