12:16
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Общество

В Бишкеке 40-этажные дома от ГИК будут сейсмостойкими, заверяют чиновники

В Бишкеке 40-этажные дома от ГИК будут сейсмостойкими. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления по работе с населением ОАО «Государственная ипотечная компания» Гулзат Тотубаева.

По ее словам, на пересечении улиц Анкара и Достоевского начали строить жилой комплекс из десяти домов по 35 этажей и четырех — по 40 этажей. Общее количество квартир — 4 тысячи 160. Комплекс будет включать трехуровневую подземную парковку, спортивные и детские площадки — все необходимое для комфортного проживания.

«Многие задались вопросом, можно ли строить такие высокие дома в Бишкеке? Мы уверенно можем сказать: этот комплекс полностью соответствует всем требованиям сейсмостойкости. Все расчеты, конструкции, нормы безопасности разработаны по единым стандартам. Нашим гражданам не стоит переживать за свою безопасность», — заверила Гулзат Тотубаева.

Она подчеркнула, что качество строящихся домов проверяют в несколько этапов.

«В ГИК есть собственный строительный отдел, который всегда ведет контроль качества возведения новых зданий. Кроме того, подключены управделами президента и «Кыргызстройсерсвис», который является генеральным подрядчиком при строительстве наших домов», — добавила Гулзат Тотубаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353544/
просмотров: 419
Версия для печати
Материалы по теме
ГИК о том, как очередники на госипотеку в Бишкеке могут получить жилье быстрее
В 2026 году в Кыргызстане по госипотеке планируют выдать 40 тысяч квартир
Old Bishkek. Сроки открытия проспекта Чуй снова отложили
Подрядчику вынесли предупреждение. Сорвал сроки строительства стадиона в Кочкоре
В мэрии оставили без ответа вопрос о стройке Тюлеевым трехэтажного здания
Новый корпус КНУ. Управделами президента проверило стройку
Управделами президента КР ответило на обвинения о некачественных домах
В Кызыл-Кие оштрафовали стройкомпанию. Не соблюдала технику безопасности
В Минстрое разъяснили суть введения платных услуг в сфере градостроительства
Госипотечные дома: в комплексе «Мурас» будут сданы 1 тысяча 80 квартир
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
В&nbsp;Москве запретили объявления о&nbsp;найме только граждан Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
5 декабря, пятница
11:47
Рекордное число богатых американцев намерено покинуть США после выборов Рекордное число богатых американцев намерено покинуть С...
11:30
В Бишкеке 40-этажные дома от ГИК будут сейсмостойкими, заверяют чиновники
11:21
Специалисты и эксперты создали единую карту тюркских государств
11:20
ГИК о том, как очередники на госипотеку в Бишкеке могут получить жилье быстрее
11:11
Кабмин утвердил требования к безопасности и качеству систем ИИ