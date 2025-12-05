В Бишкеке 40-этажные дома от ГИК будут сейсмостойкими, заверяют чиновники

В Бишкеке 40-этажные дома от ГИК будут сейсмостойкими. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления по работе с населением ОАО «Государственная ипотечная компания» Гулзат Тотубаева.

По ее словам, на пересечении улиц Анкара и Достоевского начали строить жилой комплекс из десяти домов по 35 этажей и четырех — по 40 этажей. Общее количество квартир — 4 тысячи 160. Комплекс будет включать трехуровневую подземную парковку, спортивные и детские площадки — все необходимое для комфортного проживания.

«Многие задались вопросом, можно ли строить такие высокие дома в Бишкеке? Мы уверенно можем сказать: этот комплекс полностью соответствует всем требованиям сейсмостойкости. Все расчеты, конструкции, нормы безопасности разработаны по единым стандартам. Нашим гражданам не стоит переживать за свою безопасность», — заверила Гулзат Тотубаева.

Она подчеркнула, что качество строящихся домов проверяют в несколько этапов.

«В ГИК есть собственный строительный отдел, который всегда ведет контроль качества возведения новых зданий. Кроме того, подключены управделами президента и «Кыргызстройсерсвис», который является генеральным подрядчиком при строительстве наших домов», — добавила Гулзат Тотубаева.