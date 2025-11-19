Госагентство по земельным ресурсам повысило тарифы на свои услуги

Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии пересмотрело и повысило стоимость своих услуг.

Как сообщили в ведомстве, тарифы выросли примерно на 23 процента.

Отмечается, что повышение связано с ростом инфляции и увеличением расходов на работу. Еще одной причиной названы модернизация филиалов и внедрение цифровых сервисов — электронной регистрации недвижимости, централизованного архива, обновленное оборудование, GPS-приемники и беспилотники.

Обновление тарифов позволит укрепить кадровый состав, повысить эффективность работы и обеспечить стабильное предоставление услуг, проинформировала пресс-служба.