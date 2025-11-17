Мэр Айбек Джунушалиев посетил дом на проспекте Чингиза Айтматова, где накануне произошел пожар. Он встретился с жителями, выслушал их обращения, а также навестил пострадавших, находящихся в больнице. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
По ее данным, мэрия уже приступила к оказанию первой помощи пострадавшим семьям.
Айбек Джунушалиев навестил пострадавших в больнице. Он поинтересовался их состоянием и сообщил, что необходимые документы для выделения средств из резервного фонда мэрии уже оформляются. Эти средства будут направлены на оказание материальной помощи.
Жителей временно разместили в гимназии-интернате № 1 имени Каниметова. Их обеспечили базовыми условиями, а городские службы оказывают необходимую поддержку и помогают в решении текущих вопросов.
Мэрия продолжает мониторинг ситуации и работает над тем, чтобы пострадавшие семьи получили всю предусмотренную помощь.