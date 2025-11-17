Читайте по теме
Пожар в многоэтажке Бишкека. Двое жителей выпрыгнули из окон и получили переломы
По итогам осмотра установлено, что здание серьезно повреждено и не пригодно для дальнейшего проживания. На уровне мэрии проработаны несколько вариантов решения жилищного вопроса пострадавших семей. Одним из рассматриваемых вариантов является подготовка предложения в адрес главы государства о возможности обеспечения жителей жильем по линии государственной ипотечной компании.

Айбек Джунушалиев навестил пострадавших в больнице. Он поинтересовался их состоянием и сообщил, что необходимые документы для выделения средств из резервного фонда мэрии уже оформляются. Эти средства будут направлены на оказание материальной помощи.

Жителей временно разместили в гимназии-интернате № 1 имени Каниметова. Их обеспечили базовыми условиями, а городские службы оказывают необходимую поддержку и помогают в решении текущих вопросов.

Мэрия продолжает мониторинг ситуации и работает над тем, чтобы пострадавшие семьи получили всю предусмотренную помощь.