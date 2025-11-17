Мэр Айбек Джунушалиев посетил дом на проспекте Чингиза Айтматова, где накануне произошел пожар. Он встретился с жителями, выслушал их обращения, а также навестил пострадавших, находящихся в больнице. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, мэрия уже приступила к оказанию первой помощи пострадавшим семьям.