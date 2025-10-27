22:00
Общество

Скончался бывший мэр города Оша Муканбек Алыкулов

В возрасте 80 лет скончался государственный и общественный деятель Муканбек Алыкулов. Об этом сообщает пресс-служба города Ош.

Муканбек Алыкулов родился в 1945 году в селе Советское Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. В 1969 году окончил Фрунзенский политехнический институт.

Трудовую деятельность начал в 1962 году в колхозе имени Энгельса Базар-Коргонского района. В 1963–1964 годах работал горнорабочим шахты города Ангрен Узбекской ССР. В 1969 году занимал должность главного энергетика Южного треста мясомолочной промышленности.

С 1969-го по 1970 год проходил службу в рядах Советской Армии. В 1971–1980 годах работал инженером, старшим инженером, начальником службы, председателем профкома, начальником РЭС Ошского предприятия электрических сетей. С 1980-го по 1984 год — инструктор Ошского обкома Компартии Киргизии. В 1984–1987 годах — председатель областного комитета профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности.

В 1987–1995 годах занимал должность директора Ошского предприятия электрических сетей, в 1995–1996 годах — мэром города Ош. С 1996 года вновь возглавлял Ошское предприятие электросетей.

Муканбек Калмаматович имел государственные награды, избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР XII созыва, Собрания народных представителей Жогорку Кенеша I созыва.
