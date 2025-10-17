20:15
Сюжет: Выборы-2025

ЦИК КР зарегистрировала 11 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша (список)

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики сегодня, 17 октября, на своем заседании приняла решение о регистрации выдвинувших свои кандидатуры кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам.

Пресс-служба ЦИК предоставила список кандидатов:

  • Дастан Бекешев — кандидат по многомандатному избирательному округу № 22;
  • Нилуфар Алимжанова — кандидат по многомандатному избирательному округу № 4;
  • Асель Набиева — кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;
  • Миргул Темирбаева — кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;
  • Бактияр Калпаев — кандидат по многомандатному избирательному округу № 2;
  • Фархат Кожомкулов — кандидат по многомандатному избирательному округу № 26;
  • Эркин Бийбосунов — кандидат по многомандатному избирательному округу № 18;
  • Эльдар Абакиров — кандидат по многомандатному избирательному округу № 26;
  • Мариякан Утурбаева — кандидат по многомандатному избирательному округу № 14;
  • Таалайбек кызы Жылдыз — кандидат по многомандатному избирательному округу № 30;
  • Камила Талиева — кандидат по многомандатному избирательному округу № 1.

Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, представленных кандидатами и политическими партиями, установила, что избирательные документы указанных кандидатов соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к кандидатам, и рекомендовала их к регистрации.

Зарегистрированным кандидатам будут выданы удостоверения установленного образца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347603/
