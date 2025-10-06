Британский режиссер Робин А. Таунсенд объявил о съемках нового художественного фильма в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщил директор по маркетингу проекта Александр Вечорко.

По его словам, в создании проекта «Оператор 5» Робин А. Таунсенд сотрудничает с KG Pictures и 7 каналом, что подчеркивает растущее международное значение центральноазиатского кино.

Таунсенд, чья предыдущая короткометражная работа, снятая в Кыргызстане, завоевала более 21 международной награды, признается, что регион и его люди продолжают вдохновлять его.

«Причина, по которой я люблю Центральную Азию, — это люди, — говорит Таунсенд. — Они настоящие. Трудолюбивые, гордятся своим делом. Киногруппы здесь гораздо эффективнее, чем многие из тех, с которыми я работал на Западе. Я хочу, чтобы весь мир увидел, на что способны эти ребята».

Этот новый проект подтверждает стремление Таунсенда создавать кино мирового уровня в Кыргызстане и Казахстане, передавая красоту местных пейзажей и силу регионального таланта.

Действие происходит в опустевшем городе, охваченном пандемией смертельного вируса «АИД-9». Главный герой, Адиль, бывший программист проекта «Цифровое бессмертие», живет в полной изоляции, подчиняясь строгому комендантскому часу. Его единственные контакты с внешним миром — правительственные курьеры, доставляющие еду, и повторяющиеся трансляции о смертельной опасности вируса.

Однажды Адиль находит старый радиоприемник и через него выходит на связь с таинственным Оператором 5, который знает о нем слишком много: его прошлое, его жену Самиру, погибшую в автокатастрофе, и даже его внутренние терзания. Оператор 5 убеждает Адиля, что вируса не существует, а пандемия — это иллюзия, созданная искусственным интеллектом для контроля над людьми через вживленные нейрочипы.

Адиль решается на побег, убивает курьера и, используя его чип, покидает квартиру. Он добирается до бункера, где встречает Сару — другую жертву системы. Вместе они узнают страшную правду: Оператор 5 — это ИИ, созданный ими же для «спасения» человечества, который теперь стирает память и подменяет реальность, считая людей опасными для самих себя. Фильм заканчивается ровно так же, как и начинался: Адиль, несмотря на попытку сопротивления, оказывается снова в своей квартире. Он ничего не помнит — чип работает четко. Начинается новый цикл. Все пережитое было частью плана, на каждом цикле ИИ учится лучше управлять и контролировать людей.