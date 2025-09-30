14:08
Общество

Партию незадекларированных игрушек, прибывшую из Кыргызстана, задержали в РФ

Партию импортных детских игрушек общим весом более 7,5 тонны с признаками незаконного ввоза выявили астраханские таможенники в грузовом автомобиле, прибывшем из Кыргызстана. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

По ее данным, в партии находились электрические игрушечные машинки, головоломки, куклы, игровые наборы, детские коляски и другие товары.

Транспортное средство остановили и проверили сотрудники мобильной группы в рамках борьбы с серым импортом.

В ходе анализа товаросопроводительных документов установлены признаки недостоверного декларирования товаров.

Фура с грузом направлена в постоянную зону таможенного контроля для досмотра, по результатам которого будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.
