В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ

В столице Кыргызстана пройдет первый саммит глав правительств стран Организации тюркских государств. В связи с приездом официальных делегаций в городе временно будут перекрывать движение на ряде ключевых магистралей.
Как сообщили в мэрии и правоохранительных органах, ограничения коснутся:
- трассы от аэропорта «Манас» до въезда в Бишкек;
- улицы Фучика;
- проспектов Чуй и Манаса;
- подъезда к государственной резиденции «Ала-Арча» и комплексу «Ата-Бейит».
Власти отмечают, что меры носят временный характер и связаны исключительно с обеспечением безопасности и организации движения правительственных кортежей. Жителям и гостям столицы рекомендуют учитывать ситуацию при планировании маршрутов и по возможности заранее выбирать альтернативные пути.
Ожидается, что движение будут восстанавливать по мере проезда кортежей.