Можно ли строить «Камбар-Ату» на выбранном участке? Ответ Института сейсмологии

Между Министерством энергетики и Институтом сейсмологии разгорелся спор относительно строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Нарынской области. Директор Института сейсмологии Канатбек Абдрахматов на заседании комитета Жогорку Кенеша заявил, что ГЭС собираются строить на опасном участке. По его словам, специалисты должны были провести предварительные исследования по сейсмическому микрорайонированию, но Минэнерго предложения Института сейсмологии проигнорировало.

В ответ в ведомстве заявили, что проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 признан безопасным, отметив, что иностранная компания «ЭЙФРИ Швейцария Лтд» провела комплексное исследование сейсмической обстановки в районе строительства станции.

Канатбек Абдрахматов в интервью 24.kg прокомментировал заявление Министерства энергетики и рассказал, можно ли строить в ранее выбранном месте ГЭС.

«Министерство ссылается на исследования зарубежных специалистов. Это очень хорошо, пускай будут зарубежные. Наш Институт сейсмологии имеет на сегодня 21 сейсмическую станцию, которая расположена по всей территории Кыргызской Республики. Эти данные так или иначе должны были использоваться этими зарубежными исследователями. Насколько я помню и знаю, эти сведения у нас не запрашивались», — сказал он.

Участок для строительства ГЭС определен еще во время существования Советского Союза. Возникает вопрос, проводились ли тогда исследования и считалась ли эта зона сейсмоопасной.

«Она всегда была опасной. У нас практически вся территория Кыргызской Республики является сейсмоопасной, практически в любом месте может произойти сильное землетрясение. Есть менее опасные, есть более опасные места. Так получилось, что Камбаратинская ГЭС-2, Токтогульская ГЭС, а теперь и Камбаратинская ГЭС-1 строятся в наиболее удобной с гидроэнергетической точки зрения зоне. А она находится достаточно близко к известному Таласо-Ферганскому разлому, по которому происходили и происходят очень интенсивные смещения. Естественно, этот разлом производил в прошлом сильное землетрясение, и в будущем там тоже будут эти события», — отметил сейсмолог.

И поэтому, когда я говорю, что это опасная зона, это абсолютно точно опасная зона Канатбек Абдрахматов

По его словам, в этой зоне возможны землетрясения силой до 9 баллов, и построенный в зоне сейсмоопасного разлома объект в случае поверхностных смещений разрушится.

Канатбек Абдрахматов заметил, что есть несколько десятков мировых примеров, когда гидростанции, крупные ГЭС, плотины, находившиеся в зоне опасных разломов, при сильных землетрясениях разрывало пополам.

Можно ли в таком случае начинать строительство Камбаратинской ГЭС-1, в которое власти привлекают миллионы долларов? Можно, считает он.

«Это совершенно не говорит о том, что там совсем нельзя строить, все нужно закрыть. Нет. Просто нужно строить с открытыми глазами, то есть если там будет выбрана, или, по-видимому, уже выбрана, определенная модель плотины, то она должна быть укреплена соответствующим образом. Она должна быть модернизирована, и, возможно, может быть, ее стоит передвинуть, я не знаю, на 100 метров выше или на 100 метров ниже. Но в целом вопрос о том, что там вообще нельзя строить, не стоит, просто вопрос идет о конкретном местоположении конкретного объекта», — подчеркнул директор Института сейсмологии.