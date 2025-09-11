Соскочила простуда. О последствиях герпеса рассказала медик

Герпетической инфекцией болеют с головы до пят. При ней поражаются кожа, глаза, ротовая полость, легкие, желудочно-кишечный тракт, гениталии. Болеют и дети, и взрослые. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила доктор медицинских наук, профессор Сапарбу Тобокалова.

По ее словам, герпесвирусная инфекция в основном протекает без клинических проявлений, латентно.

«Но если произошло заражение, то она не уходит, а сидит в засаде. И как только происходят переохлаждение, стрессовая ситуация или снижается иммунитет, то инфекция проявляется. Чаще всего видим высыпания на губах. Может быть на коже вокруг губ, но зачастую вовлекает всю слизистую ротовой полости, вплоть до гортани, пищевода. Это причиняет человеку массу неприятных ощущений. Возбудителей много, самый распространенный — ветряная оспа. Вирусы герпеса достаточно устойчивы во внешней среде, путей передачи много, почти как при вирусном гепатите. Заражение идет воздушно-капельным путем, контактным, половым», — сказала Сапарбу Тобокалова.

Она с сожалением отметила, что болезнь возвели в ранг постыдных, что нередко приводит к скандалам в семье. «Люди не думают о всех возможных путях передачи и начинают выяснять, где заразился их близкий человек. Это не значит, что обязательно где-то в плохих местах», — добавила врач.

Она подчеркнула, что герпесвирусная инфекция может приводить к проблемам, если беременная заболела в первом триместре. Могут быть выкидыш, мертворождение, пороки развития, иногда несовместимые с жизнью.

«Мы задались целью разработать большую учебную программу по герпесвирусной инфекции. Это двухнедельный цикл, на который будут приглашать инфекционистов, врачей семейной медицины, акушеров-гинекологов, неврологов. Если врач не научится диагностировать болезнь, то она останется на уровне «соскочила простуда», — заметила Сапарбу Тобокалова.

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, 3,8 миллиарда человек до 50 лет (64 процента) во всем мире инфицированы вирусом простого герпеса первого типа (ВПГ-1), который является основной причиной орального герпеса.