В Бишкеке откроется выставка актера и живописца Догдурбека Кыдыралиева

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева завтра, 5 сентября, откроется выставка «Отклик на перевал» к 70-летию актера, художника кино и живописца Догдурбека Кыдыралиева. Об этом сообщили в КНМИИ.

Догдурбек Кыдыралиев известен своими яркими ролями в кино: Кожожаш в фильме «Ак илбирстин тукуму», Танабай в «Кош бол, Гүлсары!», Боорчу в «Чыңгызхане», Калаун в «Султан Бейбарсе», Текежан в «Абае», Унжу в «Отырардын кыйрашы» и другими.

Занял значимое место и в изобразительном искусстве Кыргызстана. Его живописные работы соединяют мифопоэтику фольклора, национальные культурные коды и современную художественную рефлексию.

В картинах мастера звучат темы жизнетворной силы земли, духовной стойкости народа и тонкой эмоциональности человеческой души. Каждое произведение несет печать уникального художественного почерка, побуждая к размышлению и даря зрителю эстетическое наслаждение.

На выставке будут представлены произведения последних лет, а также уже давно признанные работы.

«Выставка «Отклик на перевал» — это не только дань уважения юбиляру, но и возможность заново открыть масштаб личности и творчества мастера, где синтез кино и живописи становится символом целостного художественного видения», — отметили в музее.

Продлится она до 21 сентября.