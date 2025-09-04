19:46
USD 87.45
EUR 101.95
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке откроется выставка актера и живописца Догдурбека Кыдыралиева

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева завтра, 5 сентября, откроется выставка «Отклик на перевал» к 70-летию актера, художника кино и живописца Догдурбека Кыдыралиева. Об этом сообщили в КНМИИ.

Догдурбек Кыдыралиев известен своими яркими ролями в кино: Кожожаш в фильме «Ак илбирстин тукуму», Танабай в «Кош бол, Гүлсары!», Боорчу в «Чыңгызхане», Калаун в «Султан Бейбарсе», Текежан в «Абае», Унжу в «Отырардын кыйрашы» и другими.

Занял значимое место и в изобразительном искусстве Кыргызстана. Его живописные работы соединяют мифопоэтику фольклора, национальные культурные коды и современную художественную рефлексию.

В картинах мастера звучат темы жизнетворной силы земли, духовной стойкости народа и тонкой эмоциональности человеческой души. Каждое произведение несет печать уникального художественного почерка, побуждая к размышлению и даря зрителю эстетическое наслаждение.

На выставке будут представлены произведения последних лет, а также уже давно признанные работы.

«Выставка «Отклик на перевал» — это не только дань уважения юбиляру, но и возможность заново открыть масштаб личности и творчества мастера, где синтез кино и живописи становится символом целостного художественного видения», — отметили в музее.

Продлится она до 21 сентября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342250/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки
Афиша Бишкека на выходные: праздничные концерты, детские шоу и киновечер
Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки
Афиша Бишкека на выходные: литературный вечер, выставки и кино
Афиша Бишкека на неделю: детские шоу, кино и выставки
Афиша Бишкека на выходные: джаз, мандалы и кино
Афиша Бишкека на неделю: детские шоу, выставки и кинопремьеры
Афиша Бишкека на выходные: мастер-класс, кино и выставки
Афиша Бишкека на неделю: индийская музыка, выставки и кино
Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и игротеки
Популярные новости
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить
Девушка из&nbsp;Кыргызстана стала пилотом в&nbsp;25&nbsp;лет: история Айбарчын Абдыразаковой Девушка из Кыргызстана стала пилотом в 25 лет: история Айбарчын Абдыразаковой
Бизнес
Покупайте на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; выгодно: MBANK дарит 10&nbsp;процентов с&nbsp;каждой покупки Покупайте на рынке «Орто-Сай» выгодно: MBANK дарит 10 процентов с каждой покупки
Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на&nbsp;NFC-аксессуары до&nbsp;конца года Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на NFC-аксессуары до конца года
Уланбек Ногаев вошел в&nbsp;состав совета директоров Глобального договора ООН в&nbsp;ЦА Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;каждый заказ в&nbsp;&laquo;Яндекс Еда&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за каждый заказ в «Яндекс Еда» от BAKAI
4 сентября, четверг
19:45
Кыргызский театр кукол осенью примет участие в нескольких фестивалях Кыргызский театр кукол осенью примет участие в нескольк...
19:24
В Бишкеке откроется выставка актера и живописца Догдурбека Кыдыралиева
19:15
В Бишкеке школы с кыргызским языком обучения полностью обеспечены учителями
18:59
В Кыргызстане есть запасы ГСМ на полтора месяца
18:59
Прием в школу. Более 94 тысяч мест остаются свободными