11:59
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Общество

В инфекционной больнице в Бишкеке откроют первый симуляционный центр

На базе Республиканской клинической инфекционной больницы 5 сентября откроют первый в стране симуляционный центр. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, новый центр, оснащенный передовыми технологиями, станет уникальной платформой для обучения и повышения квалификации медицинских специалистов, что является важным шагом в развитии медицинского образования и улучшении качества здравоохранения в Кыргызстане.

Учреждение создано в рамках проекта, реализованного благодаря гранту Корейского фонда международного здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341826/
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
На ремонт пищеблока в инфекционной больнице потратят 16 миллионов сомов
В инфекционной больнице Бишкека отметили рост острых кишечных инфекций
Строительство инфекционного отделения завершили в Сузакской больнице
Будни инфекционки в Бишкеке: сезон ОРВИ прошел, ожидают рост кишечных инфекций
Симуляционное оборудование закупят для инфекционной больницы
Переполненные стационары: в инфекционке растет число больных
В инфекционной больнице открыли корпус после капитального ремонта
Три отделения инфекционной больницы после капремонта начали принимать пациентов
Главврачи сидят по 20 лет. Депутаты парламента требуют реформу в Минздраве
Депутат требует перед подписанием соглашений советоваться с Жогорку Кенешем
Популярные новости
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Переход на&nbsp;12-летку. А&nbsp;сколько детей у&nbsp;вас в&nbsp;классе? Опрос Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
В&nbsp;Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия В Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
2 сентября, вторник
11:56
В КР упростят перерегистрацию индивидуальных ИП через онлайн-сервис В КР упростят перерегистрацию индивидуальных ИП через о...
11:55
Ходят в школу голодными. Эксперт о важности сбалансированного питания для детей
11:41
Действия Израиля в секторе Газа соответствуют критериям геноцида — IAGS
11:38
Новый заместитель появился у министра энергетики Кыргызстана
11:32
Новый цифровой сервис улучшит доступ кыргызстанцев к бесплатным медуслугам