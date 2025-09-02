В инфекционной больнице в Бишкеке откроют первый симуляционный центр

На базе Республиканской клинической инфекционной больницы 5 сентября откроют первый в стране симуляционный центр. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, новый центр, оснащенный передовыми технологиями, станет уникальной платформой для обучения и повышения квалификации медицинских специалистов, что является важным шагом в развитии медицинского образования и улучшении качества здравоохранения в Кыргызстане.

Учреждение создано в рамках проекта, реализованного благодаря гранту Корейского фонда международного здравоохранения.