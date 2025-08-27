Семье, чей дом снесли для расширения улицы в городе Ош, построили новое жилье

Семье жителя Оша Данияра Исраилова построили новый дом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Напомним, в рамках расширения улицы Волгоградской снесены строения, попавшие в красную линию. Среди них оказался и дом Данияра Исраилова, который был полностью разрушен. В пресс-службе муниципалитета тогда сообщили 24.kg, что мэр Женишбек Токторбаев неоднократно встречался с жителями улицы и обещал выплатить компенсации тем, у кого есть правоустанавливающие документы. Вопросы о том, сколько жителей получат выплату, в каком объеме и когда, пока уточняются.

«По поручению мэра Женишбека Токторбаева городские власти построили для этой семьи дом с учетом всех условий. Сегодня, после открытия улицы, мэр побывал в гостях у семьи Исраиловых», — говорится в сообщении.