Кыргызстанец Рыскелди Старбеков в тройке лучших певцов конкурса в Беларуси

Кыргызстанец Рыскелди Старбеков занял третье место на международном конкурсе эстрадной песни «Витебск-2025», который традиционно проходит в рамках фестиваля искусств «Славянский базар» в Беларуси.

Сначала он исполнил песню французского автора-исполнителя Сержа Лама Je suis malade («Я болен»). А в финале выступил с русской народной песней «Реченька».

По словам певца, для него «честь представлять Кыргызстан на таком масштабном фесте».

Рыскелди Старбеков разделил третье место с российским вокалистом Эриком Ахметовым.

Он выпускник Кыргызского государственного музыкального училища имени Мураталы Куренкеева по специальности «академическое пение» и Кыргызского национального института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой.

Работает преподавателем по вокалу. Солист шоу-бэнда «Хайп» и шоу-балета «Лидер».

«Славянский базар» — ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992-го. В 1993 году на флагштоке фестиваля впервые появился флаг Кыргызстана наряду с флагами Словакии, Литвы, Турции, Болгарии, Югославии. В рамках мероприятия проходят конкурс вокалистов, детский музыкальный конкурс.