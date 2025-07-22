Земля стала вращаться быстрее. Ученые обеспокоены

Планета вращается все быстрее, 10 июля стало самыми короткими сутками в году, оно длилось на 1,36 миллисекунды меньше стандартных 24 часов. Об этом пишет DW со ссылкой на Международную службу вращения Земли и Военно-морскую обсерваторию США.

В обычной жизни «недобор» не ощущается, но эти расхождения могут негативно повлиять на работу компьютеров, спутников и телекоммуникаций.

Для измерения точного времени с 1955 года существуют специальные атомные часы, которые отслеживают колебания атомов.

Что интересно, раньше планета вращалась, наоборот, медленнее, поэтому с 1972-го ученые 27 раз добавили ко Всемирному координированному времени (UTC) по 1 секунде — по аналогии с високосным годом. Но с тех пор планета начала вращаться быстрее, и с 2016-го ни одной секунды добавлено не было. А теперь специалисты не исключают, что секунду придется, наоборот, убрать. С таким они столкнутся впервые. Для техники по всему миру это может стать чем-то вроде «проблемы 2 тысячи», когда все опасались, что компьютеры не справятся с «обнулением» дат с 99 на 00, предупреждают ученые.

При этом глобальное потепление, которое в целом негативно сказывается на планете, противодействует ускорению вращения Земли: если бы не таяние льдов, секунду, возможно, пришлось отнять бы уже сейчас.

В краткосрочной перспективе изменение скорости вращения связано с положением Луны и приливами, также играют роль сезонные факторы — например, летом планета традиционно быстрее. Но с с долгосрочными предсказаниями у специалистов проблемы: они не делают прогнозов дальше, чем на год вперед.