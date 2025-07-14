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Общество

Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Омурбек Абдрахманов

Фото из интернета

В возрасте 77 лет скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Омурбек Абдрахманов. Некролог опубликован на сайте парламента.

Омурбек Абдрахманов родился в 1948 году в селе Акман Джалал-Абадской области. В 1969-1971 годах служил в рядах Советской Армии.

В 1977 году окончил механико-математический факультет Кыргызского государственного университета.

Трудовую деятельность начал в 1974 году заместителем секретаря в Комитете комсомола Киргосуниверситета.

В 1975-1980 годах — командир штаба студенческих отрядов ЦКЛКСМ Киргизской ССР.

В 1980-1987 годах — секретарь парткома в Госплемзаводе имени Стрельниковой Аламединского района.

С 1987 по 1989 год — председатель сельского совета села Арашан.

С 1991 был начальником управления Чуйского областного совета, с 1994 по 2008 год — директор компании «Азат мебель».

В марте 2007 года стал координатором движения «За реформы».

В 2010 году избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики V созыва.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, разделяем с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336205/
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