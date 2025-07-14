Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze. Бизнесмен и певец опубликовал видео в своем Instagram.

Он провел экскурсию для гостей из Кыргызстана по территории флагманского комплекса на Каспийском побережье, рассказывая о ключевых объектах, а также показал частный сектор с виллами, соединенными мостами.

«Из одного сектора в другой передвигаются по мосту, а апартаменты — под ним. Это гейты внутри гейтов, но с общим доступом к пляжу и инфраструктуре», — говорит Эмин Агаларов.

Ранее сообщалось, что Эмин Агаларов намерен реализовать в Кыргызстане свой проект Sea Breeze.

Он побывал в КР и встретился с президентом страны Садыром Жапаровым, затем съездил на Иссык-Куль, и отметил, что видит в регионе огромные возможности для девелопмента.

«Я очень поражен тем, как развивается Кыргызстан. Новые отели, новые парки, новые туристические объекты. Кыргызстан открыт для инвестиций и новых проектов. Это очень радует. И, возможно, в ближайшем будущем здесь появится небольшой Sea Breeze», — поделился Эмин Агаларов.

Напомним, в селе Кара-Ой сейчас продолжается строительство пятизвездочного отеля. Проект реализуют инвесторы из Азербайджана. Не исключено, что это и есть Sea Breeze, но бизнесмен не уточнил, так ли это.

Sea Breeze — курорт премиального класса, основанный Эмином Агаларовым в 2006 году. Город-курорт находится на побережье Каспийского моря, недалеко от Баку. Сам бизнесмен планирует открыть туристические центры Sea Breeze в других странах СНГ.

Помимо этого, Эмин Агаларов — азербайджанский артист, президент компании Agalarov Development, основатель музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» и международного музыкального фестиваля Dream Fest.