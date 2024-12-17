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Общество

Две новые высоковольтные подстанции запустили в Бишкеке

Две новые высоковольтные подстанции запустили в Бишкеке. Об этом сообщает Министерство энергетики.

По данным ведомства, в эксплуатацию сданы подстанции «Ынтымак» и «Ак-Кула». Они построены для обеспечения стабильного электроснабжения растущего числа потребителей в городе.

Подстанция «Ак-Кула» расположена в районе старого ипподрома, она будет обеспечивать электроэнергией жителей «Рабочего городка», части микрорайона «Джал» и строящихся жилых комплексов ГИК.

Здесь установлены силовой трансформатор мощностью 16 тысяч киловольт-ампер и современное оборудование, а также построена ЛЭП напряжением 110 киловатт. Это позволит разгрузить другие подстанции и снизить потери электроэнергии.

Подстанция «Ынтымак» расположена в селе Орто-Сай, теперь она подает электроэнергию жителям южных районов Бишкека и села Орто-Сай. Здесь тоже установлены силовой трансформатор мощностью 10 тысяч киловольт-ампер, новое оборудование и построена линия электропередачи «ТЭЦ Б — Парковая-2».

Строительство подстанций выполнено Бишкекским предприятием электрических сетей без привлечения подрядных организаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314491/
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