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Общество

Мэрия Бишкека объявляет аукцион на муниципальное имущество в аренду

Мэрия Бишкека объявляет ряд аукционов на объекты имущества и приглашает желающих принять участие. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Принять участие в аукционах можно, подав заявку на электронную торговую площадку.

12 июня на аукцион выставляются три лота. Среди них надземный пешеходный переход возле Аламединского рынка для размещения двух ЛЭД-экранов.

13 июня на торги выставляются 10 лотов, в основном это места в парке «Ынтымак-1» под точки быстрого питания.

16 июня на аукцион выставляются четыре лота. Среди них нежилые помещения и земельные участки.

17 июня пройдет аукцион по двум лотам.

Торги также пройдут 20 и 23 июня. На аукцион в эти дни выставят по одному лоту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332374/
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