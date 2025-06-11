Мэрия Бишкека объявляет аукцион на муниципальное имущество в аренду

Мэрия Бишкека объявляет ряд аукционов на объекты имущества и приглашает желающих принять участие. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Принять участие в аукционах можно, подав заявку на электронную торговую площадку.
12 июня на аукцион выставляются три лота. Среди них надземный пешеходный переход возле Аламединского рынка для размещения двух ЛЭД-экранов.
13 июня на торги выставляются 10 лотов, в основном это места в парке «Ынтымак-1» под точки быстрого питания.
16 июня на аукцион выставляются четыре лота. Среди них нежилые помещения и земельные участки.
17 июня пройдет аукцион по двум лотам.
Торги также пройдут 20 и 23 июня. На аукцион в эти дни выставят по одному лоту.