Во всех российских школах введут единое расписание уроков. Об этом журналистам сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Предполагается, что штатные расписания в образовательных организациях «позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого числа школьников провел педагог».

Глава профильного ведомства также заявил, что с 1 сентября вводится единое планирование по школьным предметам. Кроме того, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, — не более 10 процентов от общего количества уроков по программе.