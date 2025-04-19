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Общество

Во всех российских школах введут единое расписание уроков

Во всех российских школах введут единое расписание уроков. Об этом журналистам сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Предполагается, что штатные расписания в образовательных организациях «позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого числа школьников провел педагог».

Глава профильного ведомства также заявил, что с 1 сентября вводится единое планирование по школьным предметам. Кроме того, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, — не более 10 процентов от общего количества уроков по программе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326646/
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