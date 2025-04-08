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Общество

Количество казней по всему миру резко возросло — Amnesty International

В 2024-м количество смертных казней достигло максимума за десять лет. Об этом заявили в правозащитной организации Amnesty International.

иллюстративное
Фото иллюстративное

По ее данным, в прошлом году в разных странах мира казнили 1 тысячу 518 человек, в 2015-м — 1 тысячу 634. Большинство казней (91 процент) провели в Иране, Ираке и Саудовской Аравии. Из общего числа казненных людей 40 процентов приговорены за преступления, связанные с наркотиками.

На Иран, Ирак и Саудовскую Аравию приходится 1 тысяча 380 казней. Отмечается, что количество казней в Ираке увеличилось почти в четыре раза, в Саудовской Аравии — в два раза. В Иране казнили на 119 человек больше, чем в предыдущем году.

В отчете организации указывается, что в представленные цифры не вошли «тысячи людей», которые казнены в Китае, Северной Корее и Вьетнаме.

Правозащитники также не смогли получить достоверные данные о казнях в Палестине и Сирии из-за продолжающихся там военных конфликтов.

При этом Amnesty International указывает, что в 2024-м смертные приговоры приводились в исполнение всего в 15 государствах — такой рекордно низкий показатель фиксируется организацией второй год подряд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325279/
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