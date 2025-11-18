Концерн Ford официально прекратил производство Focus

Ford официально прекратил производство Focus. Модель выпускали 27 лет, всего было зарегистрировано более 12 миллионов собранных авто.

Концерн объявил 14 ноября последним днем производства. По данным радиостанции Saarländischer Rundfunk, последние два автомобиля сошли с конвейера на заводе в Саарлуи в Германии 17 ноября. Один из них передадут в муниципальный музей Саарлуи. Другой будет разыгран в лотерею среди сотрудников, а вырученные средства направят на благотворительность.

О решении прекратить выпуск популярного семейного хэтчбека Ford заявил еще в 2022 году, поскольку стремился ускорить переход своей европейской линейки автомобилей на электрические модели. На смену Focus пришли Explorer и Capri — электрические кроссоверы схожего размера.

Отмечается, что прекращение выпуска Focus также означает, что завод в Саарлуи, проработавший 55 лет, больше не выпускает автомобили. Ранее Ford заявлял, что не планирует производить новую модель на заводе в Саарлуи. В будущем на нем будут производить преимущественно запасные части для других заводов Ford, а число работников сократится с 2 тысяч 700 до 1 тысячи человек.

Производство и продажа Ford Focus в США были прекращены в 2018 году.