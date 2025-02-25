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Общество

Мошенничество приобретает глобальный масштаб, и это было неизбежно

Мошенничество в настоящее время приобретает глобальный масштаб, и это было неизбежно. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора Государственного агентства по защите персональных данных Алмамбет Касымбеков.

По его словам, цифровые технологии развиваются, этим же пользуются и мошенники. Если 15-20 лет назад они взаимодействовали исключительно с бумажными документами, когда приходилось подделывать подписи или документы, то сейчас 9 из 10 услуг доступны в электронном формате. Это облегчает им жизнь, могут находиться в одном месте, а заниматься мошенничеством на другом краю Земли.

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«Мошенники наглеют — сделав абсолютную копию вебсайта какой-то организации, используют фишинговую атаку, когда выуживают данные у доверчивых граждан путем заполнения анкет, форм регистрации и так далее», — сказал Алмамбет Касымбеков.

Он отметил, что, зная какую-то часть персональных данных, можно узнать и другую — какая информация о вас есть в открытом доступе, в тех же банковских приложениях или различных сайтах. Если знать ПИН, то путем определенных действий можно узнать, к какому району вы относитесь, где живете, какие услуги получали.

Поэтому к любой информации персонального характера нужно относиться очень бережно, тогда другие лица не смогут ничего предпринять.

На вопрос, откуда берут мошенники чужие персональные данные, Алмамбет Касымбеков ответил: «По мировой статистике, во многих случаях мы сами виноваты в том, что наши данные гуляют где попало».

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«Может, 5-10 лет назад загружали фотографии паспортов, пересылали их через небезопасные средства связи. Мы очень любим выставлять фото паспортов, билетов, когда куда-нибудь летим, хочется похвастаться. Это очень хороший инструмент для мошенников. Если даже мы думаем, что там ничего не видно, какую-то толику информации о нас можно получить», — отметил Алмамбет Касымбеков.

Он добавил, что со стороны государства и частных организаций (коммерческих банков, операторов связи) прилагаются максимальные усилия, чтобы обезопасить данные граждан. По его словам, кибербезопасность сейчас играет большую роль, в том числе в привлечении инвестиций именно в цифровые технологии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320975/
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