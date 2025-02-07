В КР краснокнижные среднеазиатские выдры под угрозой полного исчезновения

Результаты исследования фауны в бассейне реки Кызыл-Суу Чон-Алайского района и угрозу исчезновения среднеазиатской речной выдры обсудили в Минприроды с участием представителей Национальной академии наук, департамента рыбного хозяйства при Минсельхозе, экоактивистов и гражданских лидеров.

Также представлены итоги полевых работ и данные лабораторных анализов воды.

Специалисты отметили исчезновение среднеазиатской речной выдры, являющейся верховным хищником речных экосистем и стабильность популяции которой служит индикатором благополучия водоемов. Они считают, что в регионе есть малообследованные реки, где могут сохраняться изолированные группы этих животных.

Обсуждена возможность восстановления популяции выдры с помощью ввоза из других регионов или природных резерватов для восстановления экосистемы и сохранения биоразнообразия в стране.

Эксперты обозначили проблему негативного воздействия форелевых хозяйств на исчезновение выдры.

Среднеазиатская речная выдра — подвид речной выдры, млекопитающего из семейства куньих. Обитает в болотах, озерах. Находится на грани полного исчезновения и занесена в Красную книгу Кыргызстана.