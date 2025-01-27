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Общество

Мэр города Ош распорядился построить магистральную дорогу к рынку «Жапалак»

Мэр Оша Женишбек Токторбаев поручил начать реализацию инфраструктурного проекта по строительству магистральной дороги от улицы Амир-Тимура до села Гулбаар-Толойкон Жапалакского территориального управления.

По данным муниципалитета, длина новой дороги составит 12,5 километра. Ранее вокруг авторынка «Жапалак» трансформировано 36 гектаров земли. На этой территории планируется открыть новый овощной рынок, рынок автозапчастей, фабрику по переработке молочной продукции и логистический центр.

Напомним, 14 июля 2024 года из-за проливных дождей река Ак-Буура вышла из берегов и затопила улицы города, в том числе рынок, расположенный на улице Зайнабидинова.

В селах Ошской области и Оше сошли сильные сели. Сообщалось, что селевые потоки унесли четырех человек. Все они члены одной семьи. Позже тело семилетней девочки нашли в Узбекистане. Кроме того, во время эвакуации населения погиб мужчина. Его задавил грузовик. Всего в больницу обратились за помощью 30 человек. 15 июля в реке Ак-Бууре нашли тело женщины, пропавшей после селей, а также в РУз — тела двух сестер. 16 июля в реке возле Андижана нашли тело 39-летней женщины.

Президент Садыр Жапаров отметил, что всем пострадавшим от паводков государство поможет. При этом он подчеркнул, что людям нужно научиться страховать свое жилье, чтобы во время селей, землетрясения, пожаров или других бедствий Государственная страховая компания смогла быстро восстановить разрушенное имущество.

Центральный рынок Оша перенесли в село Жапалак. На сегодня его строительство практически завершено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318021/
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