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Общество

Третий кыргызско-венгерский агрофорум в Будапеште: какие документы подписаны

В рамках рабочей поездки в город Будапешт (Венгрия) заместитель главы кабмина Кыргызстана — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в III кыргызско-венгерском агрофоруме.

Он отметил, что за последние три года в республике осуществляются кардинальные политические и экономические реформы, что привело к росту внутреннего валового продукта и государственного бюджета. Венгерских предпринимателей призвали активно работать в Кыргызстане.

«Планомерно повышаются доходы бюджета, пенсии и пособия населения. Наша новая экономическая политика опирается на три ключевых направления: сельское хозяйство, энергетика, транспортно-транзитная отрасль. Кыргызстан, расположенный на пересечении древнего Шелкового пути, имеет уникальные географические преимущества. Мы активно развиваем транспортные коридоры и логистическую инфраструктуру, чтобы связать Китай, Центральную, Южную и Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, Европу, Африку. Для этого совместно с китайскими и узбекскими партнерами мы уже приступили к строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Мы рассматриваем Венгрию как надежного партнера, обладающего богатым опытом в агротехнологиях и переработке сельхозпродукции, улучшении сортов растений, а также развитии малых и средних фермерских хозяйств», — сказал Бакыт Торобаев.

Основной целью форума стало обсуждение перспектив сотрудничества между сельскохозяйственными компаниями Венгрии и Кыргызстана, а также установление деловых контактов.

По итогам подписаны следующие документы:

  • меморандум о сотрудничестве между ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» и ОсОО «Умвелт групп» в сфере сельского хозяйства;
  • меморандум о сотрудничестве между ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» и холдингом L.A.C. Zrt;
  • меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной ассоциацией работодателей и промышленных рабочих Венгрии и Объединением юридических лиц «Ассоциация развития агропромышленного комплекса Кыргызской Республики».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317179/
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