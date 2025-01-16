Минэнерго организует бесплатную экскурсию по ГЭС для всех желающих

Министерство энергетики Кыргызстана 21 января организует бесплатную экскурсию для всех желающих увидеть работу гидроэлектростанций (ГЭС).
Участники экскурсии смогут:
- получить информацию о рабочем процессе ГЭС;
- увидеть обновленные гидроагрегаты;
- узнать о количестве воды в Токтогульском водохранилище и ее роли в энергетике;
- разобраться в том, как производится электричество;
- задать свои вопросы.
Цель экскурсии — объяснить проблемы энергетического сектора на основе фактов и ответить на вопросы: «Почему растут тарифы?», «Почему не хватает электроэнергии, хотя ГЭС обновляются?», «Куда уходит вода?»
Для участниковМесто встречи: Министерство энергетики, проспект Жибек Жолу, 326.
Время сборов: 6.00.
Отправление: 21 января в 7.00 (посетители должны иметь при себе паспорт).
Принять участие могут все желающие (активисты, журналисты, эксперты и простые граждане). Расходы возьмет на себя министерство.
Контакты для записи: 0704453838, 0772665787.
Дедлайн для регистрации: 20 января в 13.00.