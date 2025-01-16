Минэнерго организует бесплатную экскурсию по ГЭС для всех желающих

Министерство энергетики Кыргызстана 21 января организует бесплатную экскурсию для всех желающих увидеть работу гидроэлектростанций (ГЭС).

Участники экскурсии смогут:

получить информацию о рабочем процессе ГЭС;

увидеть обновленные гидроагрегаты;

узнать о количестве воды в Токтогульском водохранилище и ее роли в энергетике;

разобраться в том, как производится электричество;

задать свои вопросы.

Цель экскурсии — объяснить проблемы энергетического сектора на основе фактов и ответить на вопросы: «Почему растут тарифы?», «Почему не хватает электроэнергии, хотя ГЭС обновляются?», «Куда уходит вода?»