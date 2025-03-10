Государству возвращен детсад в Аламединском районе

ГКНБ вернул государству детский сад в селе Чокморов Аламединского района Чуйской области.

Сообщается, что в 2000 году в отношении дошкольного учреждения начата процедура специального администрирования методом ликвидации, после чего детсад с прилегающей территорией передан на баланс Чокморовского айыл окмоту.

«Однако в последующем социальный объект находился в частной собственности и использовался не по назначению. В 2008-м, несмотря на существующие нормативно-правовые акты, запрещающие отчуждение социальных объектов инфраструктуры третьим лицам, указанный детский сад передан в частную собственность с прилегающей территорией 0,89 гектара.

В результате 28 февраля 2025 года собственники, принимая во внимание незаконность владения недвижимым имуществом, на добровольной основе передали детсад на баланс айыл окмоту», — говорится в сообщении.