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Общество

Государству возвращен детсад в Аламединском районе

ГКНБ вернул государству детский сад в селе Чокморов Аламединского района Чуйской области.

Сообщается, что в 2000 году в отношении дошкольного учреждения начата процедура специального администрирования методом ликвидации, после чего детсад с прилегающей территорией передан на баланс Чокморовского айыл окмоту.

«Однако в последующем социальный объект находился в частной собственности и использовался не по назначению. В 2008-м, несмотря на существующие нормативно-правовые акты, запрещающие отчуждение социальных объектов инфраструктуры третьим лицам, указанный детский сад передан в частную собственность с прилегающей территорией 0,89 гектара.

В результате 28 февраля 2025 года собственники, принимая во внимание незаконность владения недвижимым имуществом, на добровольной основе передали детсад на баланс айыл окмоту», — говорится в сообщении.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Детсад села Чокморов

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322220/
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