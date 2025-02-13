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Член ОПГ Кольбаева отобрал детский сад в Сосновке и оформил на отца с братом

В государственную собственность вернули детский сад и спортивный зал, расположенные в селе Сосновка Жыйылского района Чуйской области. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

Установлено, что в 2017 году объекты недвижимости преступным путем приобрел ранее судимый за наркотики и оружие С.М.К., который состоял на учете как активный член ОПГ Кольбаева. Он, запугивая и шантажируя, приобрел здание детского сада и спортивного зала, после зарегистрировал имущество на отца и брата.

В ГКНБ заверили, что в результате принятых мер владельцы признали факт незаконного владения и использования объектов недвижимости и добровольно передали их на баланс Талды-Булакского айыл окмоту Жайылского района Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319786/
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