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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 9 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 22-м месте.

Статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 93 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени. 

Самые «нездоровые» районы столицы:

  • улица Рыскулова – 167;
  • улица Жумабека – 166;
  • Кыргызский филиал Центра экологии дома — 166;
  • швейная фабрика «Экспрофиль» — 153;
  • Дом ООН в Бишкеке – 134.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Напомним, что 6 декабря 2024 года столица выбилась в тройку мировых лидеров по загрязнению воздуха. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313629/
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