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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 6 декабря. Столица в тройке мировых лидеров

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 3-м месте. Первое и второе места заняли Шанхай (Китай) и Тегеран (Иран).

Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 181 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

  • жилмассив «Киргизия 1»— 378;
  • улица Токтогула, 139 — 298;
  • Кыргызский филиал Центра экологии дома — 266;
  • швейная фабрика «Экспрофиль» — 257;
  • улица Салиева — 194.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313417/
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