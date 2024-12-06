Загрязнение воздуха в Бишкеке на 6 декабря. Столица в тройке мировых лидеров

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 3-м месте. Первое и второе места заняли Шанхай (Китай) и Тегеран (Иран).

Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 181 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

жилмассив «Киргизия 1»— 378;

улица Токтогула, 139 — 298;

Кыргызский филиал Центра экологии дома — 266;

швейная фабрика «Экспрофиль» — 257;

улица Салиева — 194.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.