Загрязнение воздуха в Бишкеке на 6 декабря. Столица в тройке мировых лидеров

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 3-м месте. Первое и второе места заняли Шанхай (Китай) и Тегеран (Иран).
Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 181 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.
Самые «нездоровые» районы столицы:
- жилмассив «Киргизия 1»— 378;
- улица Токтогула, 139 — 298;
- Кыргызский филиал Центра экологии дома — 266;
- швейная фабрика «Экспрофиль» — 257;
- улица Салиева — 194.
Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.