Цифра дня. Два дня весны стали погодными рекордами в Бишкеке

Этой весной в Бишкеке зарегистрировали два дня, когда побиты рекорды метеонаблюдений. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В марте и апреле 2024 года аномальных температур не зафиксировали. Оба рекорда принадлежат маю, когда отмечена как самая высокая, так и самая низкая температура.

В Бишкеке 15 мая стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В этот день максимальная температура воздуха в Бишкеке составила +34,5 градуса. Это на 9 градусов выше нормы.

Еще один день с аномальной температурой был 27 мая 2024 года, которое стало самым холодным. В этот день столбик термометра опустился до отметки в +3,1 градуса, что на 4,8 градуса ниже нормы.

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