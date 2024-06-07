Горят леса, дома, бани. Почему происходят пожары в Кыргызстане и как их избежать

В Аламединском районе, 3 июня, в результате возгорания хозпостройки, расположенной за кафе «Бишкек — Алма-Ата» погиб 21-летний парень. А 5 июня, в городе Ош произошел взрыв в бане, где пострадали семь человек. Это только последние случаи, когда огонь лишает людей жизни и здоровья.

Ежегодно в Кыргызстане регистрируют от 3 до 5 тысяч пожаров. Причин много — от телефонной зарядки, оставленной в розетке на ночь, и непотушенного окурка до грубых нарушений техники безопасности.

Как бороться с пожарами? Можно ли их количество сократить? Об этом и не только редакции 24.kg рассказал начальник управления пожаротушения и пожарной профилактики Министерства чрезвычайных ситуаций Акылбек Расулов.

Главные виновники пожаров

Фото 24.kg. Акылбек Расулов

По словам Акылбека Расулова, в основном возгорания возникают по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к правилам пожарной безопасности. Это и неосторожное обращение с огнем, и неправильное использование электрооборудования, отопительных и газовых приборов, детские шалости с огнем.

Более 80 процентов пожаров в стране происходит в жилых домах.

«Въезжая в квартиру, каждый жилец берет на себя ответственность за нее, включая соблюдение правил пожарной безопасности», — отметил начальник управления пожаротушения.

Что говорит пожарная статистика

В МЧС заявили, что в республике количество пожаров стабильно росло, но в прошлом году благодаря профилактике удалось изменить ситуацию.

«В 2023-м произошло чуть более 3 тысяч 498 возгораний. Если сравнивать с 2022 годом, снижение более чем на 11 процентов. За четыре месяца 2024-го произошло 879 пожаров, за аналогичный период 2023 года — 1 тысяча 98. Сокращение более чем на 23 процента.Это говорит о том, что мероприятия, которые организовывает наше ведомство, снижает количество возгораний и суммы связанного с ними материального ущерба», — сказал Акылбек Расулов.

В прошлом году за четыре месяца в пожарах погибли 17 человек. В этом году — 22. Основная доля происшествий в жилых домах и квартирах.

«Причины — несоблюдение пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, неосторожное обращение с огнем и около 10-12 процентов — детские шалости с огнем», — рассказал специалист.

В 2023-м в Кыргызстане зарегистрировали 35 крупных возгораний.

«Жертв не было. Мы классифицируем крупные пожары по ущербу объектам и числу пострадавших. Например, в Бишкеке было возгорание в макаронном цехе. Ущерб составил 358 миллионов сомов. От пожара на складах Маслосырбазы по улице Матросова — более 180 миллионов. На «Дордое» горел филиал банка «Кыргызстан», ущерб — более 204 миллионов сомов. В 12-м микрорайоне сгорело восемь машин, ущерб — более 61 миллиона», — сказал Акылбек Расулов.

Почему горят леса в Кыргызстане

Начальник управления пожаротушения и пожарной профилактики МЧСзаметил, что зима и лето в плане пожаров одинаково опасны.

Однако в теплое время года риск возгораний увеличивается из-за появления сухой растительности. Высохшая трава, опавшие прошлогодние листья могут мгновенно вспыхивать от малейшей искры. Распространению огня могут способствовать сильный ветер, недостаток осадков и высокая температура воздуха.

По словам Акылбека Расулова, граждане в это время, забыв о пожарной безопасности, массово разводят костры, сжигают бытовой мусор и сухую растительность.

«Лесные пожары имеют свою особенность. При определенных природных условиях они могут стать масштабными. Лесные пожары наносят не только материальный, но и экологический ущерб. В этом плане наши подразделения с лесной службой проводят отдельные мероприятия, включая учения. В 2023-м выросло количество возгораний именно в открытой местности. Это не только леса, но и придорожные участки», — рассказал он.

В прошлом году в Кыргызстане зарегистрировали около 28 лесных пожаров.

Общая площадь возгорания превысила 155 гектаров. Ущерб Государственному лесному фонду составил 13 миллионов сомов.

Наиболее опустошительные пожары произошли в Кок-Мойнокском лесничестве. В результате пострадало 42 гектара лесных угодий, ущерб — 10,6 миллиона сомов.

«Для защиты наших лесов граждане должны выполнять элементарные требования: не бросать окурки, не разводить костры или обязательно хорошо их тушить, убирать за собой весь мусор. Это значительно снизит количество таких пожаров», — добавили в МЧС.

Пожар легче предупредить, чем потушить

«Пожар всегда можно предупредить. Например, если мы всегда применяем исправное электрооборудование в быту и на производстве или при его использовании соблюдаем элементарные правила безопасности, внимательно следим за состоянием приборов, которыми пользуемся», — говорит Акылбек Расулов.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций добавили, что в 2024 году планируют проверить не менее 5 тысяч объектов на пожарную безопасность.

В ведомстве напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности административные и дисциплинарные взыскания налагают и на физических, и на юридических лиц.