Закон о НКО. Юрист заявила о нарушении регламента при рассмотрении документа

Юрист Таттуубубу Эргешбаева прокомментировала законопроект о НКО. Она заявила о нарушении регламента при рассмотрении документа в Жогорку Кенеше.

14 февраля депутаты парламента проголосовали за возврат законопроекта о некоммерческих организациях (НКО) в комитет по конституционному законодательству для доработки, указав на необходимость исключения уголовной ответственности из текста проекта закона.

Однако сегодня, 20 февраля, комитет по конституционному законодательству внепланово рассмотрел законопроект о НКО.

«В соответствии со статьей 55 регламента законопроект может быть возвращен в комитет для доработки при поступлении новых поправок во время второго чтения без необходимости специального решения парламента. Но быстрое рассмотрение проекта закона без очевидного учета новых поправок ставит под вопрос соблюдение процедурных норм.

К тому же, согласно статье 53 регламента, требуется соблюдение минимального интервала в 10 рабочих дней между чтениями законопроекта, что обеспечивает время для его тщательного анализа и обсуждения.

Ускоренное одобрение проекта закона в комитете может нарушать этот принцип, подрывая качество законотворческого процесса.

Эти действия поднимают важные вопросы о строгом соблюдении регламентных процедур в Жогорку Кенеше, что является ключевым для обеспечения прозрачности, ответственности и качества принимаемых законов», — подчеркнула Таттуубубу Эргешбаева.

Отметим, сегодня на парламентском комитете по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту инициатор проекта закона о НКО Надира Нарматова сообщила, что из документа решили убрать норму об уголовной ответственности.

Жогорку Кенеш 25 октября 2023 года принял в первом чтении изменения в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, инициированные Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). На заседании профильного комитета 23 января 2024-го документ принят во втором чтении.