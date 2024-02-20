14:40
USD 89.43
EUR 96.39
RUB 0.96
Общество

Закон о НКО. Юрист заявила о нарушении регламента при рассмотрении документа

Юрист Таттуубубу Эргешбаева прокомментировала законопроект о НКО. Она заявила о нарушении регламента при рассмотрении документа в Жогорку Кенеше.

14 февраля депутаты парламента проголосовали за возврат законопроекта о некоммерческих организациях (НКО) в комитет по конституционному законодательству для доработки, указав на необходимость исключения уголовной ответственности из текста проекта закона.

Однако сегодня, 20 февраля, комитет по конституционному законодательству внепланово рассмотрел законопроект о НКО.

«В соответствии со статьей 55 регламента законопроект может быть возвращен в комитет для доработки при поступлении новых поправок во время второго чтения без необходимости специального решения парламента. Но быстрое рассмотрение проекта закона без очевидного учета новых поправок ставит под вопрос соблюдение процедурных норм.

К тому же, согласно статье 53 регламента, требуется соблюдение минимального интервала в 10 рабочих дней между чтениями законопроекта, что обеспечивает время для его тщательного анализа и обсуждения.

Ускоренное одобрение проекта закона в комитете может нарушать этот принцип, подрывая качество законотворческого процесса.

Эти действия поднимают важные вопросы о строгом соблюдении регламентных процедур в Жогорку Кенеше, что является ключевым для обеспечения прозрачности, ответственности и качества принимаемых законов», — подчеркнула Таттуубубу Эргешбаева.

Отметим, сегодня на парламентском комитете по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту инициатор проекта закона о НКО Надира Нарматова сообщила, что из документа решили убрать норму об уголовной ответственности.

Жогорку Кенеш 25 октября 2023 года принял в первом чтении изменения в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, инициированные Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). На заседании профильного комитета 23 января 2024-го документ принят во втором чтении.

Напомним, инициатор поправок Надира Нарматова предлагала ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». За нарушение этой статьи хотели ввести наказание вплоть до лишения свободы до трех лет. А за активное участие в деятельности объединений, указанное в части 1 статьи, а равно за пропаганду деяний таких организаций — до пяти лет. Верховный суд и Генпрокуратура выступили против этой инициативы. Их также поддержала омбудсмен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287181/
просмотров: 477
Версия для печати
Материалы по теме
Закон о НКО. Из документа убрали норму об уголовной ответственности
Закон об иноагентах. ЕС попросили приостановить торговые преференции для КР
Ставит под угрозу основные принципы свободы. Юрист обратилась к президенту
Отчетность НКО и НПО. О чем умолчал Садыр Жапаров на Народном курултае
Закон об иноагентах. Кто проголосовал против? Список
Надира Нарматова просит ГКНБ выяснить, кто выступает против выдачи виз депутатам
Amnesty International: Закон об иноагентах — угроза гражданскому обществу
CPJ призывает парламент Кыргызстана отклонить законопроект об иноагентах
Закон об иноагентах. Жогорку Кенеш принял документ в первом чтении
Борьба со смогом в Бишкеке: что успели сделать власти к холодам
Популярные новости
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Сильные морозы. В&nbsp;школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки Сильные морозы. В школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Сильные морозы. На&nbsp;ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку Сильные морозы. На ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
20 февраля, вторник
14:31
В Узбекистане временно закрыли метановые заправки В Узбекистане временно закрыли метановые заправки
14:14
Сильные морозы. На ТЭЦ Бишкека увеличивают активную нагрузку
14:00
Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Опрос
13:44
Садыр Жапаров обсудил с жителями Иссык-Куля разработку уранового месторождения
13:29
Кыргызстанцы завоевали золото и бронзу чемпионата Азии по легкой атлетике