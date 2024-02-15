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Общество

В Оше сотрудники ГКНБ опечатали дом объявленного в розыск Райымбека Матраимова

В Оше сотрудники ГКНБ опечатали дом объявленного в розыск Райымбека Матраимова. Об этом сообщает радио «Азаттык».

По данным журналистов, дом Матраимовых расположен по улице Супаналиева. Также был опечатан бизнес-центр JAMBY, которым, предположительно, владеет бывший замглавы Таможенной службы КР. Как отмечает издание, недавно он возобновил работу.

Ранее замначальника управления муниципальной собственности мэрии Оша Максатбек Орозалиев сообщал, что начали снос ворот и забора дома Райымбека Матраимова. По его словам, при возведении забора допущены нарушения: 9 метров земли, оставшиеся во дворе дома Матраимова, относятся к муниципальной собственности.

Имущество бывшего заместителя председателя таможни Райымбека Матраимова будет конфисковано, заявлял ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, в Ошской области и на территории Кыргызстана все имущество экс-таможенника будет конфисковано. Он также добавил, что в КР не будет ни одного клана. «В рамках борьбы с его кланом в Ошской области с должностей сняты почти 50 руководителей различных госорганов», — подчеркнул глава ГКНБ.

Напомним, ранее ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286764/
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