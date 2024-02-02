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Общество

В Кыргызстане выберут лучшую школу

В Кыргызстане выберут лучшую школу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, ведомство издало приказ «Об отборе лучшей школы Кыргызской Республики».

Республиканский отбор включает пять этапов. Претендовать на звание лучшей смогут:

  • школы, которые добились успехов в районе, городе и области;
  • школы с высоким качеством образования, успешным опытом развития образовательных услуг, применения учебно-методических комплексов нового поколения, в том числе электронных ресурсов;
  • школы, реализующие профильные и авторские программы, внедрившие личностно-ориентированное обучение, организовавшие технические и эстетические кружки.

Дополнительную информацию можно получить в управлении школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки по телефонам: +996312620477; +996555809545, электронной почте: saltanat-omurkanova@mail.ru.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285797/
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