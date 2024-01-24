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Общество

Камчыбек Ташиев помог мальчику сделать операцию в Индии

Одиннадцатилетний Дайырбек Маматкалыев нуждался в операции по трансплантации костного мозга за границей. Его родители обратились за помощью к Камчыбеку Ташиеву. Об этом напомнил пресс-центр ГКНБ.

«Несмотря на пройденный курс химиотерапии, для полноценного лечения острого лимфобластного лейкоза по рекомендации врачей Ошской межобластной детской клинической больницы Дайырбеку была необходима операция по пересадке костного мозга в Индии. Однако из-за отсутствия возможности финансирования медицинских процедур родители мальчика в декабре 2022 года обратились за помощью к главе ГКНБ КР генерал-лейтенанту Камчыбеку Ташиеву», — сообщили в ведомстве.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Камчыбек Ташиев с Дайырбеком Маматкалыевым и его отцом

Отмечается, что по указанию Камчыбека Ташиева ГКНБ 23 декабря 2022 года оказал содействие в финансировании отправки, обследования и операции Дайырбека Маматкалыева (и его родителей) в клинике «Фортис» (город Нойда, Индия).

«После успешной операции, согласно плану лечения, Дайырбек постоянно находился под наблюдением врачей. Поэтому во время повторной встречи в мае 2023 года Камчыбек Ташиев дал указание ГКНБ продолжить оказание материальной помощи в период полного восстановления (проживание в Бишкеке, сдача и отправка результатов анализов и другие)», — добавили в ведомстве.

28 декабря 2023 года мальчик с отцом выехали в Индию для прохождения контрольного обследования, а по возвращении в Бишкек обратились к главе ведомства с просьбой о личном приеме. Во время встречи отец Дайырбека выразил благодарность за оказанную финансовую помощь, а Камчыбек Ташиев пожелал ребенку крепкого здоровья, семейного благополучия и выразил надежду, что он в дальнейшем пополнит ряды сотрудников органов национальной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284958/
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